O femeie din Cluj a disparut ieri dupa-masa de acasa, nu a fost gasita nici acum, familia a cerut ajutorul politistilor, care acum la randul lor cer ajutorul clujenilor ca sa o gaseasca.Azi politistii din Turda au fost sesizati ca o femeie de 78 de ani a plecat ieri in jurul orei 16 de la locuinta sa din localitatea Valisoara, din comuna Savadisla, si nu s-a intors pana in prezent. Femeia se numeste Cornelia Ilea, are o inaltime de 1,62 metri, ... citeste toata stirea