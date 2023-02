O femeie din Cluj a fost condamnata la 15 ani de inchisoare. Si-a ucis sotul care avea handicap pentru ca nu a vrut sa faca amor cu ea

O femeie in varsta de 29 de ani din judetul Cluj a fost condamnata la 15 ani de inchisoare pentru ca si-a ucis sotul care avea handicap. Femeia a negat ca l-a ucis pe barbat, dar probele erau zdrobitoare. Aceasta este acuzata ca si-a ucis sotul in varsta de 66 de ani. Odioasa crima s-a petrecut in 19 aprilie 2022.Tribunalul Cluj a dispus, miercuri, 15 februarie 2023, condamnarea la 15 ani de inchisoare, si executarea pedepsei intr-un penitenciar de maxima securitate, a unei femei din ... citeste toata stirea