O femeie din Cluj a traversat tara pentru a putea fi operata in alt oras: "Ora exacta in neurochirurgie nu se da la Cluj"

O femeie de 51 de ani din Cluj-Napoca a traversat tara pentru a fi operata la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Aceasta calatorie a presupus riscuri majore, femeia putea ramane in scaunul cu rotile, dar a decis sa riste."Am mers spre bine pana a inceput pandemia. Si cum toata lumea a stat acasa, am stat si eu acasa. Si mi s-a deteriorat sanatatea, in asa fel incat nu am mai putut sa merg nici pe langa perete, nici sprijinita si am ajuns in scaunul cu rotile. Am ajuns la Iasi pentru ca ... citeste toata stirea