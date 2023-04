O femeie din Cluj e cautata de Politie dupa ce a plecat ieri de acasa si nu s-a mai intors.E vorba de o femeie de 50 de ani care a plecat de acasa ieri in jurul orei 15.30 din locuinta sa din Cluj-Napoca si pana seara nu se intorsese, a fost sesizata Politia in jurul orei 21. Femeia se numeste Loredana Mihasan, are o inaltime aproximativa de 1.74 metri, constitutie corpolenta, par saten tuns scurt, fata ovala, ochi caprui. La ... citeste toata stirea