O femeie din Cluj-Napoca a fost lovita de o masina, pe trecerea de pietoni, intr-o localitate din Alba

Un barbat de 53 de ani din judetul Alba a accidentat o femeie de 63 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, intr-o localitate din judetul Alba.Femeia a fost transportata la spital, insa nu a avut nevoie de internare.La data de 17 aprilie 2024, in jurul orei 15.45, un barbat de 53 de ani, din comuna Bistra, Judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii din Abrud, a surprins si accidentat o femeie de 63 de ani, din ... citește toată știrea