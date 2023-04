O femeie din Gherla are dosar penal pentru fals informatic, fals in inscrisuri sub semnatura privata, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si inselaciune, toate in forma continuata. Femeia a fost retinuta azi pentru 24 de ore.Femeia retinuta din Gherla e o clujeanca de 47 de ani despre care anchetatorii de la Biroul de Investigatii Criminale spun ca din activitatile investigativ-operative efectuate a reiesit ca, in perioada iunie 2012- ... citeste toata stirea