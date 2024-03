O femeie din judetul Cluj a disparut! Politia si familia o cauta

O femeie in varsta de 25 de ani a disparut din localitatea Jucu de Mijloc. Denisa-Mirela a plecat de la locuinta in cursul zilei de 5 martie, in jurul orei 05.35 si nu s-a intors pana in prezent."La data de 5 martie 2024, Sectia 7 Politia Rurala Gherla a fost sesizata despre la faptul ca numita CALBAZA DENISA-MIRELA, in varsta de 25 de ani, din localitatea Jucu de Mijloc a plecat de la locuinta in cursul zilei de azi, 5 martie a.c., in jurul orei 05.35 si nu s-a intors pana in ... citește toată știrea