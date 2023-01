O femeie in varsta a fost internata obligat la Psihiatrie, in Cluj, cu diagnosticul de schizofrenie paranoida, situatia a ajuns in instanta.Intr-o rara decizie de acest gen, Judecatoria Cluj-Napoca a dispus in urma cu cateva zile internarea nevoluntara a unei femei in varsta la Psihiatrie.In instanta pacienta a fost audiata in sistem de videoconferinta, aceasta aratand ca nu doreste sa semneze acordul de informare, apreciind ca masura internarii sale e una abuziva care se datoreaza sotului ... citeste toata stirea