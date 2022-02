O femeie insarcinata a nascut in ambulanta, aseara intr-o comuna din Cluj.Aseara, in jurul orei 18, dispeceratul Detasamentului de Pompieri Dej a primit un apel de urgenta din localitatea Samboleni, comuna Camarasu. O femeie insarcinata acuza puternice dureri abdominale. Imediat a fost trimis un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Mociu. Acestia au preluat femeia, dar planul de a o duce la spital a fost dat peste cap caci aceasta a nascut chiar in ambulanta, o fetita sanatoasa. Echipajul ... citeste toata stirea