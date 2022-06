O femeie, mama unui copil, e cautata de familie! Ultima data a fost vazuta in Iulius Mall Cluj - FOTO

O femeie din Satu Mare este cautata de familie de 20 de zile, aceasta disparand fara urma.Andrea Feher (33 de ani) a disparut in 1 iunie 2022, imediat dupa ce a revenit din Belgia si a ajuns in municipiul Satu Mare.Ultima discutie cu parintii a avut-o pe data de 1 iunie, dupa care familia nu a mai reusit sa dea de ea, sub nicio forma. Andrea locuia in apartament cu fostul concubin si cu baiatul lor, in varsta de 15 ani.Telefonul si mai multe haine, dar fara acte sau bani, au fost gasite la ... citeste toata stirea