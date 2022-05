O femeie transgender s-a batut in Iulius Mall Cluj cu un tanar! UPDATE: Anterior s-a dezbracat pe malul lacului la pieptul gol - VIDEO EXCLUSIV

O femeie transgender si prietena ei au fost lovite, luni, 23 mai, de un tanar la Iulius Mall Cluj, in fata magazinului Adidas. Si ele au fost agresive, dupa cum se vede in imagini."Recent s-a intamplat in Iulius Mall un act de violenta contra unei femei transgender. Femeia este batuta de 2 baieti in mall langa Adidas. Baietii merita sa fie dati in judecata", ne-a transmis un angajat."Cea care a fost agresata fizic este transgender. Presupun ca s-a luat de ea pentru acest motiv", ne-a mai spus ... citeste toata stirea