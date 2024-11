O ferma din Cluj-Napoca va fi transformata in CARTIER de locuinte! Se va intinde pe 3.3 hectare FOTO

O parte din ferma Steluta, din Cluj-Napoca, se va transforma intr-un cartier de locuinte. Proiectul se intinde pe 3,3 hectareO suprafata de 33.624 de metri patrati, de pe strada J.S. Bach, din Cluj-Napoca, urmeaza sa fie transformata in cartier de locuinte. Anterior, amplasamentul a fost folosit la o fosta ferma.Primaria Cluj-Napoca a pus in dezbatere publica un proiect urbanistic care prevede transformarea spatiului, detinut de familia Mitre, in cartier de locuinte.Conform proiectului, se ... citește toată știrea