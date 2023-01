O fetita de 7 luni a murit la Cluj din cauza gripei

O fetita de sapte luni din Bistrita a decedat la Cluj dupa ce a fost transferata la spital cu gripa.Informatia vine de la directoarea Directiei de Sanatate Publica din Bistrita-Nasaud, Anca Andritoiu. Fetita de 7 luni din Dumitra, care nu avea alte afectiuni. Conform directoarei, majoritatea deceselor cauzate de gripa in acest an in Bistrita s-au inregistrat la persoane peste 65 de ani, care aveau si alte afectiuni. Au existat trei exceptii de varsta. "E vorba de un tanar de 34 de ani cu ... citeste toata stirea