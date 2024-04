O fetita de 8 ani a fost muscata de un caine intr-un parc din Cluj-Napoca, a fost deschis dosar penal.Astfel, ieri Politia Cluj-Napoca a fost sesizata de catre reprezentantul legal al unei minore de 8 ani, despre faptul ca in 1 aprilie aceasta a fost muscata de un caine in zona mainii drepte. Incidentul ar fi avut loc intr-un parc din Cluj-Napoca. "In ... citește toată știrea