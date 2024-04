O fetita de opt ani a fost muscata de un caine agresiv intr-un parc de joaca din Cluj-Napoca

O fetita din Cluj-Napoca a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase dupa ce a fost muscata de un caine ziua in amiaza mare intr-un parc din oras. Incidentul s-ar fi petrecut in cartierul Buna Ziua, dupa ce proprietarii cainelui l-ar fi lasat legat de un copac din zona.Minora se afla in parcul din zona strazilor Vasile Conta si Janos Fadrusz cand la un moment dat s-a apropiat de un catel rasa Bichon. Patrupedul extrem de agresiv ar fi sarit la fetita si a muscat-o de mana dreapta. Parintii aflati ... citește toată știrea