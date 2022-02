O fetita din Ucraina si-a dat jucaria in semn de multumire pentru mancarea primita de la o voluntara

O fetita din Ucraina a inmuiat inimile voluntarilor si a lasat o femeie cu lacrimi in ochi dupa ce si-a oferit jucaria in semn de multumire pentru mancarea primita.Mii de ucraineni, in mare parte mame cu copii, au parasit tara, fugind din calea razboiului. Unii s-au oprit la neamuri, altii tranziteaza tara noastra spre alte destinatii. Oamenii cu suflet mare, de pe traseu, le ofera acestora mancare gratuita si chiar locuri unde sa doarma.Intr-o statie de alimentare din Bistrita ucrainenii ce ... citeste toata stirea