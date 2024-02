O firma care administreaza in regim hotelier mai multe apartamente din Cluj-Napoca a fost obligata la plata a mii de euro catre asociatia artistilor interpreti dupa ce aceasta din urma a dovedit ca in apartamente se difuzeaza muzica ambientala.Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpeti-CREDIDAM a dat in judecata firma care administreaza mai multe apartamente in regim hotelier in cartierul Gheorgheni si a cerut nu mai putin decat triplul sumei pe care ar datora-o o ... citește toată știrea