O firma cu un angajat va intretine 14 drumuri din Cluj. A pus mana pe un contract de 100 de milioane de lei

O firma cu un angajat a castigat licitatia pentru intretinerea a 14 drumuri judetene din Cluj. Contractul are o valoare de 100 de milioane de lei.Compania din Bistrita are o vechime de sase ani si, in 2021 a avut o cifra de afaceri de un milion si jumatate de lei, cu un singur angajat. Contractul castigat acum se intinde pe durata a patru ani si vizeaza intretinerea drumurilor judetene din zona Gherla.Firma va trebui sa tunda vegetatia de pe marginea partii carosabile, sa schimbe ... citeste toata stirea