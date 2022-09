O firma din Constanta pregateste aqua park-ul anuntat de primarul Emil Boc la strandul Primariei de pe malul Somesului unde un om de afaceri din oras planuia un turn cu 40 de etaje

Primaria din Cluj a contractat, de la firma Aqua Azur din Poarta Alba (Constanta), servicii de peste 133.960 lei pentru pregatirea documentatiei de licitatie pentru construirea unui aqua park in Cluj-Napoca, in zona actualului strand detinut de Primarie (prin Regia Autonoma a Domeniului Public) pe malul Somesului, in cartierul Grigorescu. Luna trecuta primarul Emil Boc a anuntat ca Primaria intentioneaza sa reia vechiul proiect al unui aqua park in zona strandului Sun, pe o suprafata mai mare, ... citeste toata stirea