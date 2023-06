La Pata Rat a functionat un centru comunitar timp de patru ani, realizat in 2015 din donatii, Casuta Verde, insa acesta s-a degradat in timp si a fost nevoie sa se renunte la constructia din lemn care il adapostea, explica Elena Rita, facilitator comunitar. Oficiali ai Fundatiei Alt Art, care lucreaza de 10 ani pe proiecte si granturi in comunitatea de romi, spun ca au reorientat proiectul cu fonduri norvegiene prin care s-a infiintat radioul celor din Pata Rat, astfel ca s-a reusit cumpararea ... citeste toata stirea