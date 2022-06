O galerie din Cluj, una dintre cele doua din Romania la Art Basel in acest an

O galerie de arta din Cluj e una dintre cele doua din Romania care participa la editia din acest an a Art Basel, care reuneste in total peste doua sute de galerii si patru mii de artisti din intreaga lume.E vorba de galeria Plan B din Cluj, fondata in 2005, alaturi de galeria Ivan din Bucuresti. Targul Art Basel se desfasoara in perioada 16 - 19 iunie 2022 si reuneste peste 200 de galerii si mai bine de 4000 de artisti din intreaga lume, fiind unul dintre cele mai importante targuri pe piata ... citeste toata stirea