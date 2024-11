O gradinita noua se va construi in Floresti/"Mai sunt si primari care fac astfel de investitii si trebuie laudati"

Un proiect urbanistic pentru construirea unei gradinite noi in localitataea Luna de Sus din comuna Floresti a fost aprobat de Comisia de Urbanism a Consiliului Judetean. Aceasta urmeaza sa se construiasca in locul actualei unitati din localitate si va deservi peste 100 de copii. Proiectul vine si cu o etapa II in care gradina nou constuita se va putea si extinde pana la o capacitate de 180 de copii.La sedinta Comisiei de Urbanisa de luna aceasta la care a fost aprobat proiectul, presedintele ... citește toată știrea