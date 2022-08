O groapa de gunoi ilegala din Cluj, desfiintata de Garda de Mediu

Gropile de gunoi ilegale sunt o veche practica in Romania, rareori sanctionata. Mii de astfel de gropi clandestine au fost desfiintate dupa integrarea in Uniunea Europeana, insa nu toate. O sesizare cu privire la o groapa ilegala de gunoi din zona fostei Uzine Chimice din Turda a dat roade, iar Garda de Mediu a intervenit"Acum o luna am sesizat Garda de Mediu cu privire la existenta unei gropi de gunoi ilegale in zona fostelor Uzine Chimice, un pericol pentru sanatatea antreprenorilor care isi ... citeste toata stirea