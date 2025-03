O haita de caini terorizeaza locuitorii unui cartier din Cluj-Napoca! Oamenii se tem sa mai iasa din case: ,,Sunt lasati liberi si sunt agresivi"

Un clujean care locuieste in Borhanci sustine ca mai multi caini agresivi si-au facut aparitia in apropiere de strada Nordului.Acesta mentioneaza ca patrupedele ranesc alte animale sau se lupta intre ele, zgomotul atacurilor fiind infiorator. Clujeanul spune ca, cel mai probabil, cainii provin de la o stana aflata in apropiere, insa se apropie extrem de mult de case, lucru care ar putea duce oricand la o tragedie.,,De o saptamana incoace, in fiecare dimineata, o haita de 5 ... citește toată știrea