O hala din localitatea Gheorgheni de langa Cluj-Napoca a luat foc in aceasta dupa-masa, sute de metri patrati au fost cuprinsi de flacari.La fata locului au sosit pompierii din Cluj-Napoca. Incendiul a cuprins o hala cu o suprafata de aproximativ trei sute de metri patrati. "In momentul sosirii la fata locului pompierii au gasit hala cuprinsa in totalitate de flacari si exista pericolul de a se extinde la vecinatati", a aratat Inspectoratul pentru Situatii de ... citeste toata stirea