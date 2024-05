O hala industriala din Apahida a fost mistuita de flacari

O hala industriala din comuna Apahida a fost mistuita de flacari in aceasta dupa-masa.Echipaje de pompieri din Cluj-Napoca, Jucu si Mociu intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o hala situata in localitatea Corpadea, comuna Apahida. La fata locului au ajuns trei autospeciale pentru stingerea incendiilor si un echipaj de prim-ajutor SMURD, unde au gasit o hala, cu o suprafata de aproximativ 200 metri patrati, din cadrul ... citește toată știrea