O importanta pictura de tinerete de Adrian Ghenie in licitatie peste cateva zile, costa zeci de mii de euro

Doua lucrari din tinerete ale probabil celui mai in voga artist roman al momentului, Adrian Ghenie, se vand la licitatie peste cateva zile pentru zeci de mii de euro.Sunt doua lucrari - un autoportret si un studiu pentru o lucrare ulteiroara. Pictura, "Untitled", inteleasa in cheia autoportretului, asadar o compozitie a fatetelor eului, a fost realizata in 2007, la sase ani dupa ce pictorul originar din Baia Mare a absolvit Universitatea de Arta si Design din Cluj si la doi ani dupa ce, ... citește toată știrea