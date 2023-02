O incaierare in fata unui local din piata Unirii s-a lasat cu proces pentru lovire, la Curtea de Apel s-a schimbat incadrarea in vatamare corporala, inculpatul a fost condamnat la inchisoare, despagubiri de 50.000 de euro

O incaierare in fata unui local din piata Unirii s-a lasat cu proces pentru lovire, la Curtea de Apel s-a schimbat incadrarea in vatamare corporala, inculpatul a fost condamnat la inchisoare - cu suspendare - iar despagubirile au fost majorate, definitiv, de la 2.500 la 50.000 de euro.Decizia finala in proces a fost data de instanta Curtii de Apel Cluj vineri, dupa un proces pe fond la Judecatoria Cluj-Napoca; de la data faptelor si pana la emiterea unei decizii definitive in speta au trecut ... citeste toata stirea