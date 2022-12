O infirmiera care a accidentat grav un barbat lovindu-l pe trecerea de pietoni a fost condamnata la zece luni de inchisoare cu suspendare.Femeia a fost condamnata la zece luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, cu suspendare pentru doi ani, dupa ce in 8 martie 2020, seara in jurul orel 18.50, cu vizibilitate buna, in momentul in care a ajuns la trecerea de pietoni nu a acordat prioritate de trecere si a accidentat un barbat care in calitate de pieton ... citeste toata stirea