O instalatie de gaz a fost distrusa, in urma unui accident rutier provocat in localitatea Baita, judetul Cluj. O autospeciala ISU a intervenit pentru a preveni un incendiu."O autospeciala pentru stins incendii a asigurat masurile de prevenire a incendiilor in urma scaparilor de gaze inregistrate dupa ce un bransament al instalatiei de ... citeste toata stirea