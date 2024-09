O instanta din Cluj face program de vizita pentru pisica, dupa divortul stapanilor. "Obliga parata sa permita reclamantului sa interactioneze cu motanul o data pe luna"

Proces neobisnuit de divort la Cluj, instanta e obligata sa stabileasca program de vizita pentru pisica.Iata solutia pe care a obtinut-o avocata Flavia Barbur, intr-un dosar legat de programul de relatii personale cu animalele de companie, dupa divort:"Admite in parte cererea. Obliga parata sa permita reclamantului sa interactioneze cu motanul o data pe luna, in prima sambata din luna, in intervalul 10:00-11:00 prin luarea acestuia de la locuinta paratei pentru a fi plimbat pe o raza de 500 ... citește toată știrea