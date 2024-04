O intersectie din Cluj e pericol public pentru soferi. E gresit semnalizata, iar politia... recunoaste!

Discutiile despre modul in care este semnalizata intersectia strazii Barc I cu strada Barc II din Cluj-Napoca au inceput cu mult timp in urma, intrucat nu este clar care autovehicul are prioritate. Pe grupurile de trafic din Cluj, soferii au sesizat de mai multe ori situatia care putea duce la multe accidente si la imposibilitatea de a stabili vinovatul in cazul unui accident. A fost nevoie ca un sofer clujean sa se adreseze Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, pentru ca si autoritatile sa ... citește toată știrea