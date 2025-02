O intersectie pune in pericol viata pietonilor din Cluj-Napoca: "Le este greu sa traverseze in siguranta"

La intersectia dintre Calea Turzii si strada Eftimie Murgu din Cluj-Napoca, pietonii isi risca viata in fiecare zi, in incercarea de a traversa strada.Mai mult, ei se plang ca nu exista o trecere de pietoni, iar vizibilitatea este una redusa din cauza curbei, ceea ce face traversarea sa fie extrem de periculoasa."La intersectia dintre Calea Turzii si strada Eftimie Murgu, pietonilor, in special celor care coboara Calea Turzii, le este greu sa traverseze in siguranta.Legea spune ca se poate ... citește toată știrea