Un politist din Cluj a salvat o femeie, dupa ce aceasta a intrat in stop cardio-respirator in timp ce sustinea proba practica a examenului auto.Vazand ca femeia este agitata politistul a crezut initial ca aceasta are emotii, dar la doar 2 minute de inceputul probei, femeii i s-a facut rau si a cazut cu capul pe volan.Politistul a realizat ca femeia este in stop-cardio respirator, astfel a scos-o de la volan si a inceput sa ii aplice manevrele de resuscitare. Acesta a fost ajutat de un alt ... citeste toata stirea