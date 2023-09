O invatatoarea de la Scoala Gimnaziala "Nicolae Titulescu", din Cluj-Napoca, i-a surprins placut pe parintii unei clase I cu un gest minunat. Clujeanca le-a pregatit micutilor un "kit de supravietuire pentru clasa I", lucru care i-a lasat fara cuvinte pe parinti.Rodica Gavris-Pascu, de la Scoala Gimnaziala "Nicolae Titulescu" a pregatit un "kit de supravietuire in clasa I", adica un plic in care erau mai multe obiecte si o scrisorica, in care, scris cu litere de mana, era explicata ... citeste toata stirea