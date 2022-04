O investitie de sute de mii de euro in reteaua de distributie a apei potabile din Cluj a fost finalizata.E vorba de reteaua publica de distributie a apei potabile din trei sate dintr-o comuna din Cluj, Palatca - Muresenii de Campie, Sava si Bagaciu, unde lucrarile finalizate auf ost receptionate, dupa cum anunta Consiliul Judetean. Reteaua se refera doar la zonele mai populate din cele trei sate, in vreme ce zonele mai izolate au ramas in ... citeste toata stirea