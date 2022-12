Luna decembrie era foarte rece pe vremuri, dar a tot adus temperaturi de peste 15 grade in ultimii ani, mai ales in perioada Craciunului. Foarte rar au fost temperaturi sub -30 C si au fost si ani in care nu a plouat si nu a nins mai deloc. Intr-o analiza hotnews.ro se arata extremele vremii la Cluj in ultima suta de ani:1927Luna a adus temperaturi foarte scazute: -32,3 la Brateiu (Sibiu) ... citeste toata stirea