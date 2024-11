O jumatate de milion de euro pentru reabilitarea mai multor obiective din parcul etnografic din Cluj

O jumatate de milion de euro pentru reabilitarea mai multor obiective din parcul etnografic "Romulus Vuia" din Cluj-Napoca, lucrarile ar urma sa aiba loc anul viitor.E vorba mai exact de o finantare nerambursabila in valoare de 2.276.459 lei, destinata reabilitarii si punerii in valoare a patrimoniului parcului etnografic. Sunt doar zece muzee din tara incluse in programul cu finantare nerambursabila, dupa cum arata Consiliul Judetean, in subordinea caruia functioneaza muzeul. E vorba de ... citește toată știrea