O localitate din Cluj a pierdut 20% din populatie in doar zece ani, e cea mai mare scadere din judet in contextul in care media descresterii a fost, la nivel de judet, de aproximativ zece procente in zece ani.E vorba de Aghiresu, unde la recensamantul din 2021, ale carui date au fost publicate in aceasta dimineata, au fost inregistrate mai putin de 5.700 de persoane rezidente, mai exact 5.691. In urma cu zece ani, in 2011, aici erau inregistrate 7.116 persoane, o scadere cu 1.425 persoane sau ... citeste toata stirea