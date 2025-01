O localitate din Cluj isi va alege din nou primarul! In ce data sunt programate alegerile din 2025

O comuna din judetul Cluj va organiza un noi alegeri locale, in 2025. Este vorba de comuna Valea Ierii, masura fiind luata dupa ce primarul Dorin Nap a fost demis in vara anului trecut, in urma unei condamnari definitive.Alegerile vor avea loc pe 4 mai, in aceeasi zi cu alegerile prezidentiale. Pe langa comuna Valea Ierii, in ziua mentionata vor avea loc si alegeri locale partiale pentru presedintele Consiliului Judetean Bihor si pentru primari in alte 16 comunitati locale.Toate localitatile ... citește toată știrea