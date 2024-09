O locomotiva a luat foc in Cluj azi, tragea un vagon cu pasageri, s-au autoevacuat.Pompierii din Dej intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la o locomotiva situata in gara din comuna Iclod. Locomotiva este cuplata la un vagon de calatori. Din fericire incendiul a fost localizat rapid. Toti calatorii au reusit sa se autoevacueze. Echipajele de pompieri au putut actiona doar dupa ce angajatii CFR au decuplat curentul pe linia ... citește toată știrea