O locuinta a explodat in aceasta dimineata in Aghires, un barbat a fost ranit.Pompierii din Huedin au intervenit in aceasta noapte pentru a acorda prim ajutor calificat unui barbat surprins de o explozie produsa, cel mai probabil, la o butelie. Explozia s-a petrecut in localitatea Aghiresu Fabrici, iar apelul de urgenta a venit in jurul miezului noptii. La fata locului s-au deplasat de urgenta echipajele de la Garda de Interventie Aghiresu. Salvatorii au gasit in curte un barbat de ... citeste toata stirea