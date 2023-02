O locuinta improvizata din Cluj-Napoca a fost mistuita de flacari, in aceasta dupa-masa, un barbat a suferit arsuri, a fost dus la spital

O locuinta improvizata din Cluj-Napoca a fost mistuita de flacari, in aceasta dupa-masa.Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit pentru a stinge un incendiu care a distrus in totalitate o locuinta improvizata situata pe strada Remenyik Sandor din Borhanci.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 15:15, iar la misiune au fost alocate doua autospeciale cu apa si spuma, dintre care una de mare capacitate, a precizat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, la fata locului s-a ... citeste toata stirea