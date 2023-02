O lopata din lemn veche de aproape patru milenii a fost descoperita pe santierul autostrazii Transilvania

O lopata din lemn veche de aproape patru milenii a fost descoperita in stare buna pe santierul autostrazii Transilvania.Lopata din lemn, veche de peste 3.500 de ani, poate fi vazuta in expozitia temporara deschisa la Muzeul Judetean de Istorie din Zalau, "Prezent si trecut - infrastructura si arheologie". "Este o piesa frumoasa si rara tocmai pentru ca lemnul nu este un material foarte rezistent in timp. Obiectul expus seamana cu lopetile folosite in trecutul nu foarte indepartat la ... citeste toata stirea