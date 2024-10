O lumanare i-a adus sfarsitul! O clujeanca si-a pierdut viata intr-un incendiu provocat de o lumanare aprinsa nesupravegheata VIDEO

Tragedie in comuna Luna: o femeie si-a pierdut viata intr-un incendiu provocat, cel mai probabil, de o lumanare nesupravegheataAstazi, 15 octombrie, in comuna Luna din judetul Cluj, o femeie si-a pierdut viata in urma unui incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei lumanari aprinse lasate nesupravegheata. Flacarile au cuprins rapid una dintre camerele locuintei, extinzandu-se si inundand cu fum o alta incapere. Incidentul a avut loc in jurul orei 15:10, iar pompierii din cadrul ... citește toată știrea