O mama din Cluj si-a folosit bebelusul nou-nascut la cersit la minus 5 grade Celsius. Pentru ce suma a riscat viata copilului

Patru femei care apelau la mila publica au fost depistate si conduse la sediul Politiei Locale din Bistrita. Una dintre acestea avea in brate un copil de aproape o luna, in conditia in care afara erau -5 grade Celsius.Cazul a fost preluat de catre Directia de Asistenta Sociala, aflandu-se ca persoanele sunt din judetul Cluj, comuna Recea Cristur. Cu toate ca sunt apte de munca, lucrand sezonier, acestea apeleaza la mila publica pentru a obtine venituri suplimentare. O suma de aproximativ 2.500 ... citește toată știrea