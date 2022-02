"O masa calda" e un senvis rece pentru o parte dintre elevii din Cluj. Anumiti consilieri locali cer spatii adecvate pentru servirea mesei

Elevii de la patru scoli din Cluj-Napoca vor prim o masa calda sau un pachet de pranz, in cadrul programului sustinut din fonduri guvernamentale, la care si Primaria clujeana va contribui cu fonduri - pentru sustinerea integrala a programului intr-una dintre unitatile scolare si pentru ca toti elevii din aceste patru scoli sa primeasca un meniu de 15 lei/zi/elev. Statul subventioneaza doar 10 lei/elev/zi, insa primarul Emil Boc a anuntat ca administratia locala va aloca 5 lei in plus/elev. In ... citeste toata stirea