O masa de aer incarcat cu particule de praf saharian ajunge din nou deasupra Romaniei! Fenomenul poate afecta calitatea aerului

Depunerile de praf saharian vor putea fi observate marti in zonele si in intervalele in care va ploua, spun meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Potrivit ANM, de marti de la ora 12 pana joi, la ora 00, circulatia aerului, predominant sud-vestica, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, catre sud-estul Europei.Aceasta masa de aer va ajunge deasupra Romaniei pe parcursul zilei de marti, iar ... citește toată știrea