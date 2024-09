O masina a ars ca o torta pe o strada din Cluj-Napoca. De la ce a pornit incendiul

Un autoturism a luat foc pe strada Anina, din Cluj-Napoca, astazi, in jurul orei 8:00.Pompierii din Cluj au intervenit cu o autospeciala cu apa si spuma. Din fericire, in urma incidentului nu au fost victime afectate.Incendiul a izbucnit din cauza unei defectiuni la compartimentul motor.,,Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata pentru a stinge un incendiu care a ... citește toată știrea