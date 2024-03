O masina a cazut de pe podul din Marasti! Soferul a ajuns cu masina in apropierea depoului de troleibuze

Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe podul de pe strada Aurel Vlaicu, in apropiere depoului de troleibuze."La fata actioneaza doua autospeciale pentru descarcerare si un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism cazut de pe pod cu o persoana blocata in acesta.In aceste momente se actioneaza pentru descarcerarea acestuia si predarea ... citește toată știrea